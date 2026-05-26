Сайт URA.RU рассказал о самых сладких сортах жимолости

Многие садоводы стремятся найти сорта жимолости с нежным вкусом, без характерной кислинки и терпкости. Такие ягоды обладают приятным ароматом и подходят для употребления прямо с куста. В своей статье URA.RU представил самые сладкие сорта жимолости, которые выбирают за их десертные качества.

По данным ФГБУ «Госсорткомиссия», к сладким сортам жимолости относятся несколько перспективных разновидностей, отличающихся высокой сахаристостью и приятным вкусом. Среди них — «Байкаловская», раннеспелый сорт с слаборослым кустом и продолговатыми сизыми ягодами массой около 1 грамма, в которых содержится 6,9% сахара, 2,0% кислоты и 53,0 мг/% витамина С, а средняя урожайность составляет 66,6 центнеров с гектара.

«Вилига» — среднеранний сорт с сильнорослым кустом и крупными тёмно-синими ягодами с голубым налётом, массой примерно 1,2 грамма, отличающимися сладким вкусом без горечи и урожайностью до 2,4 килограмма с куста.

«Влада» относится к среднеспелым сортам, куст сильнорослый, ягоды средние, веретеновидные, фиолетово-синей окраски, массой около 0,86 грамма.

«Волхова» — сорт среднего срока созревания с удлинённо-овальными ягодами массой около 0,8 грамма, в которых сахара 8,5%, кислоты 1,9%, витамина С — 56,3 мг/%, а урожайность за 1994–1998 годы составила 30 центнеров с гектара; для хорошего плодоношения этому сорту требуется опылитель, достаточное увлажнение и плодородная почва.

«Люлия» — среднерослый куст, ягоды крупные, удлинённые, массой около 1,2 грамма, вкус сладкий, без горечи, урожайность за последние четыре года — 2,1 килограмма с куста.

«Провинциалка» — позднеспелый сорт с слаборослым кустом и очень крупными ягодами массой до 1,9 грамма, в которых содержится рекордное для списка количество сахара — 11,0%, кислоты 1,6%, витамина С — 30,3 мг/%, а средняя урожайность достигает 67 центнеров с гектара. Все перечисленные сорта отличаются высокой сахаристостью и могут быть рекомендованы для выращивания как в личных, так и в промышленных садах.