Сайт Ura.ru перечислил правила выбора и грамотного обустройства теплицы на даче

Чтобы собрать щедрый урожай овощей и ягод, огороднику необходима теплица. Это сооружение защищает растения от непогоды и гарантирует комфортные условия для роста. О правилах выбора и размещения теплицы рассказал сайт Ura.ru .

Прежде всего, важен правильный выбор участка — желательно открытый, солнечный и защищенный от ветра. Рекомендуется расположить теплицу параллельно длине участка, удаляя от крупных деревьев.

Следующим шагом станет определение подходящего типа конструкции. Наиболее популярны два варианта: арочная и двускатная. Арочная проще в установке и хорошо удерживает тепло, однако менее удобна для разведения высоких культур. Двускатная обладает большими возможностями для вентиляции и комфортного расположения растений, но сложнее в строительстве.

Материал изготовления играет ключевую роль. Самый доступный вариант — полиэтиленовая пленка, но ее хватает максимум на пару сезонов. Стекло надежно и долго служит, но дорого и хрупко. Оптимальным компромиссом выступает поликарбонат — прочный, прозрачный и относительно недорогой.

Важно предусмотреть правильную вентиляцию, своевременную очистку крыши от снега и регулярный полив почвы. Правильно обустроенная теплица обеспечит стабильный урожай и подарит радость садоводства круглый год.