Сайт t-online описал изменения в поведении, которые могут свидетельствовать о возможной измене

Согласно исследованиям семейных психологов, каждый второй человек может столкнуться с искушением изменить своему партнеру. Многие случаи неверности долгое время остаются скрытыми. Об этом написал t-online .

Существуют определенные изменения в поведении, которые могут свидетельствовать о возможной измене. Например, партнер начинает проявлять необычную привязанность к своему мобильному телефону: держит его при себе постоянно, часто отворачивается при получении сообщений, сообщил сайт aif.ru.

Также могут наблюдаться резкие изменения в уходе за собой: новый парфюм, повышенное внимание к внешности или неожиданное обновление гардероба. Кроме того, сексуальное поведение может стать необычным — от отсутствия интереса до внезапного всплеска активности.

Среди других возможных признаков — частые одиночные прогулки или встречи с друзьями. Даже подарок без видимой причины или повышенная раздражительность могут быть сигналами, которые в комплексе вызывают вопросы.

Эксперты отмечают, что эти признаки не являются доказательством измены, но могут служить поводом для открытого разговора. Специалисты советуют обсуждать свои опасения с партнером, не выдвигая сразу обвинений, чтобы понять причины изменений в поведении.