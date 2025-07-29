Сайт pravda-nn.ru запустил проект с новостями на уличных билбордах

Новости, размещаемые на сайте pravda-nn.ru , теперь можно прочитать на улицах Нижнего Новгорода. Информация представлена на билбордах, инфостендах и других средствах наружной рекламы.

Совместный проект редакции pravda-nn.ru и медиаплатформы «Молния.инфо» предполагает ежедневное размещение важнейших новостей, публиковавшихся на сайте «Нижегородская правда», на рекламных конструкциях, разбросанных по всему городу. Всего задействовано около 50 объектов.

Новости публикуются с понедельника по пятницу и охватывают разнообразные темы: политику, экономику, происшествия, социальную сферу, культуру и спорт.