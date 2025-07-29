Сайт pravda-nn.ru запустил проект с новостями на уличных билбордах

Новости, размещаемые на сайте pravda-nn.ru, теперь можно прочитать на улицах Нижнего Новгорода. Информация представлена на билбордах, инфостендах и других средствах наружной рекламы.
Совместный проект редакции pravda-nn.ru и медиаплатформы «Молния.инфо» предполагает ежедневное размещение важнейших новостей, публиковавшихся на сайте «Нижегородская правда», на рекламных конструкциях, разбросанных по всему городу. Всего задействовано около 50 объектов.
Новости публикуются с понедельника по пятницу и охватывают разнообразные темы: политику, экономику, происшествия, социальную сферу, культуру и спорт.
Вакцинация домашних животных прошла в сквере 200-летия Подольска
Ученые МФТИ создали инновационную систему управления энергопотреблением
Солистка из Красногорска вышла в финал всероссийского песенного конкурса
Концерт «100 минут с киномузыкой» прошел в библиотеке Красногорска
ФСБ показала агента СБУ, планировавшего убийство военного в Ростове-на-Дону
Конкурс народной культуры прошел в детском лагере в Красногорске
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