Сайт pravda-nn.ru: уровень уличной преступности в Нижегородской области снизился на 33,2% с начала года

Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области сообщили о снижении уровня преступности в регионе на 33,2% с начала 2024 года. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Так, количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, снизилось на 22,2%. Еще на 28,9% уменьшилось количество уличных преступлений, которые совершались пьяными гражданами.

За указанный период сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось раскрыть более 750 преступлений. К обеспечению порядка в регионе привлекаются наряды вневедомственной охраны Росгвардии и личный состав Нижегородской академии МВД России.