Сайт pethelpful.com: собаки могут отказываться гулять из-за проблем с суставами

Эксперты назвали причины, по которым собака может отказываться гулять. Порой питомец, оказавшись на улице, начинает проситься обратно, скулить и не хочет двигаться с места. Причины такого поведения могут быть разными: от проблем со здоровьем до психологических факторов, написал сайт pethelpful.com .

Например, у собак старшего возраста это часто связано с проблемами суставов — артритом, дисплазией или травмами. В этом случае собака испытывает трудности при вставании, двигается медленно и осторожно, у нее может быть плохой аппетит. Рекомендуется обратиться к ветеринару для постановки точного диагноза и назначения лечения. Также стоит перевести собаку на специальное питание с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Другие возможные причины отказа от прогулок включают раздражение подушечек лап из-за каменной соли зимой или горячего асфальта летом, страх, вызванный негативным опытом на улице, боль от ошейника, чувствительность к изменениям погоды и стресс.