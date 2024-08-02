Newia.ru: чрезмерное увлажнение почвы может принести больше вреда, чем засуха
Неправильный полив способен уничтожить урожай. Чрезмерное увлажнение почвы может принести больше вреда, чем засуха, сообщил сайт newia.ru.
Понять, что газон требует воды, можно по скрученным листьям, синему цвету травинок и следам ног, если они долгое время остаются видимыми. Однако когда земля остается влажной более 14 часов, растения становятся уязвимыми для различных болезней и вредителей.
Как добавил сайт newsnn.ru, оптимальным увлажнением почвы считается глубина от трех до четырех сантиметров.