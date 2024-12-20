Сайт lovetoknow.com: сахарный сироп поможет сохранить свежесть елки

Украшение дома к Новому году не будет полным без свежей и ароматной елки. Чтобы она радовала своей яркостью и зеленью как можно дольше, прислушайтесь к советам издания lovetoknow.com .

Один из популярных способов сохранить свежесть елки — сделать сахарный раствор. Сторонники этого метода говорят, что смесь работает как живительный сок для дерева. Для приготовления раствора требуется одна столовая ложка сахара на четыре литра воды. Сахар нужно тщательно растворить.

Эксперт Лес Вернер рекомендует использовать простую чистую воду. Дереву требуется не менее четырех литров в сутки, и желательно менять воду каждый день, написала «Мойка 78».

Если у вас есть домашние животные, которые любят лакать воду из ведра с елкой, не стоит ставить дерево в воду с хлоркой и кукурузным сиропом. Не ставьте елку рядом с батареей и замените гирлянды с лампами накаливания на светодиодные, заключил собеседник.