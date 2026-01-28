Сайт KP.RU выяснил, могут ли россияне отдохнуть в Гренландии

Гренландия — это не просто остров, а настоящий магнит для туристов, ищущих необычные и экзотические направления. Но может ли обычный россиянин позволить себе поездку в это удивительное место, разбирался сайт KP.RU .

В теории — да, но на практике все не так просто. Главная проблема — виза. Для посещения Гренландии требуется специальное разрешение, которое выдают дипломатические представительства Дании. Однако посольство Дании в России сейчас не принимает заявления на краткосрочные визы.

Даже если обойти визовые трудности, остается проблема с дорогой. Прямых авиарейсов из России в Гренландию нет. Перелет с пересадками из Москвы через Стамбул, Рейкьявик и другие города займет много времени и обойдется в значительную сумму — минимум 140 тысяч рублей туда и обратно.

Еще один популярный способ добраться до Гренландии — круизы. Они отправляются из Амстердама, Лондона, Бостона и Исландии. Но для этого также потребуются визы.

Туристов в Гренландии привлекают уникальные природные красоты: ледники, киты, моржи, северное сияние. Здесь можно заняться пешим туризмом, рыбалкой, дайвингом в холодных водах, посетить горячие источники и познакомиться с традициями местных жителей — инуитов.

Несмотря на все сложности, Гренландию ежегодно посещают около 170 тысяч туристов, в основном из Дании и США. Из России в 2024 году туда прибыли всего 19 путешественников. Но эти 19 смелым удалось преодолеть все преграды и насладиться красотами арктического острова.