Сайт KP.RU: в День русской лени 70% опрошенных признались, что любят полежать и расслабиться

15 июля отмечается День русской лени. В этот день многие позволяют себе отдохнуть и отключиться от суеты. Сайт KP.RU решил узнать, сколько людей в России считают себя лентяями, и провел опрос среди своих подписчиков.

Как оказалось, целых 70% опрошенных признали, что любят полежать и расслабиться. Они не понимают вечной гонки за успехом и предпочитают радоваться мелочам. Некоторые даже отметили, что ленятся каждый день и считают лень неотъемлемой частью жизни.

Однако 27% участников опроса заявили, что не являются лентяями. Они считают себя трудолюбивыми и стараются быть продуктивными. Эти люди часто недовольны собой, если не успевают выполнить все задуманное, и считают себя амбициозными и деятельными.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они отметили, что умеют работать и отдыхать, но при этом считают, что лень возникает от отсутствия мотивации или бессмысленности задач. Некоторые участники опроса предложили задуматься о том, чем человек занимается, и сместить фокус на более интересные и полезные вещи.

Опрос был проведен среди 2,1 тысячи человек в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber.