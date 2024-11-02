Сайт kp.ru: у семьи из Тюменской области родился 15-й ребенок

У семьи из Тюменской области, которая проживает в городе Ишим, родился 15-й ребенок. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.

Мама девочки пока находится в Перинатальном центре. Родители решили назвать дочку Дианой.

В прошлом году многодетную семью наградили государственными наградами — «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награду вручал сам губернатор Тюменской области Александр Моор.

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