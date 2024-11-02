Сайт kp.ru: у семьи из Тюменской области родился 15-й ребенок
У семьи из Тюменской области, которая проживает в городе Ишим, родился 15-й ребенок. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.
Мама девочки пока находится в Перинатальном центре. Родители решили назвать дочку Дианой.
В прошлом году многодетную семью наградили государственными наградами — «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награду вручал сам губернатор Тюменской области Александр Моор.
Стала известна личность неадекватного мужчины из Сергиева Посада
Фестиваль школьных музеев стартует в Химках 7 ноября
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 2 ноября достигли 6 баллов
Многопрофильную больницу на 1123 койки в Балашихе построят к 2027 году
Еще 5 новых автобусов получил Ленинский округ от правительства Подмосковья
Был нервным и нес чушь. Соседи — о задержанном с ружьем жителе Сергиева Посада
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте