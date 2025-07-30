Сайт KP.RU создал канал в мессенджере МАХ

Сайт KP.RU объявил об открытии канала в мессенджере МАХ. Там будут публиковать проверенные новости и аналитику.

Создатели соцсети гарантируют, что на их платформе распространяется исключительно достоверная информация. Это привлекает пользователей, которым надоели фейки.

В новом канале KP.RU можно будет прочитать оперативные новости, аналитические материалы, репортажи и эксклюзивные интервью. Мессенджер МАХ станет удобным способом получать свежие данные о событиях в мире.