Сайт KP.RU создал канал в мессенджере МАХ

Сайт KP.RU объявил об открытии канала в мессенджере МАХ. Там будут публиковать проверенные новости и аналитику.
Создатели соцсети гарантируют, что на их платформе распространяется исключительно достоверная информация. Это привлекает пользователей, которым надоели фейки.
В новом канале KP.RU можно будет прочитать оперативные новости, аналитические материалы, репортажи и эксклюзивные интервью. Мессенджер МАХ станет удобным способом получать свежие данные о событиях в мире.
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