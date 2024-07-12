Сайт bel.ru: 33-градусная жара установится в Белгородской области в ближайшие дни
Жаркая погода ожидает жителей Белгородской области в ближайшие дни. Температура воздуха составит +33 градуса, сообщил сайт bel.ru.
По прогнозам синоптиков, в эту пятницу, 12 июля, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
Отмечается, что в субботу будет солнечно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Похолодания в ближайшее время не прогнозируется.
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