Сайт «Аргументы и факты» рассказал о проведении рекламной кампании «Носители вечных ценностей» | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:27 Сайт «Аргументы и факты» рассказал о проведении рекламной кампании «Носители вечных ценностей»

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Рекламная кампания еженедельника и сайта «Аргументы и факты» стартовала в Москве весной 2024 года. В слогане «Носители вечных ценностей» нашла отражение миссия бренда.

Таким образом редакция хотела показать, что во главе ее работы находятся интересы читателя, высокое качество журналистики и доступность достоверной информации.

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Кампания включает в себя серию щитов, сити-форматы и баннеры, размещенные на высотках и остановках общественного транспорта. Аудиореклама звучит в эфире «Маяка», «РЕТРО FM» и других станций, сообщил сайт «Аргументы и факты».