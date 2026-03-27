Сайт amic.ru: световозвращатели делают человека заметным для водителя на расстоянии 150–200 метров

В темное время суток пешеходы становятся менее заметными для водителей, что увеличивает риск ДТП. Использование световозвращателей может значительно повысить безопасность на дорогах. Световозвращатели — это специальные элементы, которые отражают свет обратно к источнику. В свете фар автомобиля они делают пешехода более заметным для водителя. Это могут быть браслеты, брелоки, значки, катафоты, жилеты, термонаклейки и другие аксессуары, написал сайт amic.ru .

Согласно данным Госавтоинспекции Алтайского края, за два месяца 2026 года произошло 40 наездов на пешеходов в темное время суток, шесть человек погибли и 35 получили ранения. Световозвращатели делают человека заметным для водителя на расстоянии 150–200 метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар — до 350 метров. Это дает водителю время для торможения.

Чтобы световозвращатели были эффективны, их следует размещать на высоте 80–100 см от земли, использовать несколько элементов разных форм и размеров, а также выбирать серо-белые и лимонные цвета.

При этом в Госавтоинспекции напоминают, что световозвращатели не являются абсолютной гарантией безопасности. Пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при пересечении проезжей части.

За нарушение правил использования световозвращателей пешеход может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.