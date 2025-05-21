Сайт aif.ru запустил проект «Вернем героям имена», посвященный восстановлению внешности солдат

Проект «Вернем героям имена», запущенный aif.ru , посвящен восстановлению внешности советских солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны. Антропологи и археологи работают совместно с поисковыми группами, исследуя найденные останки бойцов и реконструируя их внешний облик.

Сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая изучают фрагменты скелета и черепа, воссоздавая внешний облик солдата. Поскольку личные жетоны или медали, позволяющие определить личность погибшего, встречаются крайне редко, основной упор делается на визуальное воспроизведение черт лица.

Каждый созданный портрет публикуется на официальных страницах института и в социальных сетях. Посмотрев опубликованные изображения, родственники могут сравнить их с архивными фото и попытаться выяснить судьбу своего родственника, считавшегося пропавшим без вести.

На сегодняшний день усилиями коллектива под руководством доктора исторических наук Елизаветы Веселовской удалось восстановить портреты более 40 воинов, шестеро из которых уже были официально установлены и возвращены в историю своих семей.