Сайт «7Дней»: россиян призвали не хранить в телефоне сообщения с логинами и паролями

Сейчас SMS-сообщения используют все реже для общения, но они по-прежнему приходят на телефон в виде рассылок и уведомлений. Многие из них могут стать угрозой для безопасности личной информации, поэтому специалисты рекомендуют избавляться от некоторых сообщений без промедления. Автор канала «Юридическая социальная сеть 9111.ru» советует не хранить в телефоне сообщения с логинами и паролями. Об этом написал сайт «7Дней» .

Злоумышленник, получивший доступ к устройству, может легко использовать эту информацию для кражи, мошенничества или утечки конфиденциальных данных. Лучше сохранять такие сведения в защищенных текстовых файлах или специальных менеджерах паролей.

Также стоит удалять сообщения с личными данными, например, с адресом доставки от курьерских служб или датой рождения. SMS с e-mail адресами, уведомлениями о регистрации и другой информацией могут быть использованы мошенниками для создания фальшивых профилей или фишинговых атак.

Рекомендуется сразу удалять SMS от банков с подтверждающими кодами и информацией о финансовых операциях. Эти данные лучше хранить в защищенных источниках.