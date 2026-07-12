Сайт «7Дней»: после цветения пиона необходимо срезать оголенные головки вместе с верхней частью цветоноса

Пионы — это прекрасное украшение сада в начале лета. Но когда кусты отцветают, им нужен особый уход, чтобы подготовиться к следующему году. Чтобы куст не ослабел, опытные садоводы рекомендуют срезать не более трети цветоносов, написал сайт «7Дней» .

Также важно правильно подготовить букет: оставляйте на стеблях только верхние листья, делайте срез под углом 45 градусов и часто меняйте воду. Вазу лучше не ставить на южные подоконники, чтобы прямые солнечные лучи не погубили нежные лепестки.

После цветения необходимо аккуратно срезать оголенные головки вместе с верхней частью цветоноса, доходя до первого сильного листа. Это нужно, чтобы пион не тратил силы на вызревание семян.

Полив пионов также важен. В жаркие дни организуйте редкий, но обильный полив под корень, чтобы земля в цветнике не превратилась в сухую корку.

Особое внимание стоит уделить питанию. Забудьте про азотные удобрения — они вызовут рост ненужной листвы. Сейчас пионам необходим фосфорно-калийный рацион с добавлением бора, который отвечает за закладку будущих бутонов.

Для подкормки можно использовать борофоску или смешать сульфат калия и суперфосфат, а также пролить посадки раствором борной кислоты. Следите за состоянием листьев и при первых признаках болезни обработайте кусты фунгицидом. Правильный уход за пионами в середине лета — залог их пышного цветения в следующем году.