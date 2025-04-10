Сайт «7Дней»: половина жителей России ведут здоровый образ жизни

По данным ВЦИОМ, половина жителей России ведет здоровый образ жизни. В 2024 году о своем хорошем здоровье заявили 33% опрошенных, об удовлетворительном — 49%, и только 16% респондентов охарактеризовали его как плохое. Об этом сообщил сайт «7Дней».
Среди компонентов ЗОЖ россияне выделили спорт (46%), отказ от вредных привычек (46%), физический труд (20%) и прогулки на свежем воздухе (15%). Почти половина опрошенных (49%) отметили важность правильного питания. Большинство вкладывают в понятие «здоровое питание» отсутствие ГМО (71%) и натуральные ингредиенты (63%), а 33% считают здоровым продукты с пониженным содержанием сахара и соли.
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