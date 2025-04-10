Сайт «7Дней»: половина жителей России ведут здоровый образ жизни

По данным ВЦИОМ, половина жителей России ведет здоровый образ жизни. В 2024 году о своем хорошем здоровье заявили 33% опрошенных, об удовлетворительном — 49%, и только 16% респондентов охарактеризовали его как плохое. Об этом сообщил сайт «7Дней».