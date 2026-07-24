Сайт «7Дней»: поливать свеклу ледяной водой из скважины или колодца не рекомендуется

Правильный полив — ключ к получению качественного урожая свеклы. Ошибки в поливе могут привести к тому, что корнеплод станет жестким, водянистым или деформированным. Опытные огородники знают, как важно подобрать грамотную схему полива для получения ровных и сладких плодов, написал сайт «7Дней» .

Полив свеклы зависит от фазы ее роста: — Всходы и первые недели. В это время корневая система молодых проростков находится у поверхности. Почву поддерживают в слегка влажном состоянии, чтобы не спровоцировать загнивание корешков. — Формирование корнеплода. Это самый ответственный этап, когда закладывается размер и набивается сахар. Почва должна быть равномерно увлажненной, чтобы избежать растрескивания свеклы. — За 2–3 недели до сбора урожая полив плавно сокращают и прекращают, чтобы овощ накопил максимальное количество сахаров и подготовился к хранению.

Качество воды и техника полива также важны. Поливать свеклу ледяной водой из скважины или колодца не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у растения. Воду заранее набирают в бочки или баки, чтобы она прогрелась на солнце до температуры воздуха.

Оптимальный способ подачи влаги — полив под корень или обустройство капельного орошения. Метод дождевания по листьям в солнечную погоду опасен ожогами, а постоянная сырость на надземной части провоцирует болезни.

Тип почвы и погода также влияют на частоту полива. Песчаную почву поливают чаще, но небольшими порциями, а глинистый грунт долго удерживает влагу, из-за чего возникает риск застоя. В жаркую сухую погоду грядки увлажняют примерно раз в 5–7 дней, обязательно проверяя состояние почвы на глубине 10–15 см.