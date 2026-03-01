Сайт «7Дней» назвал семь простых шагов, как навести порядок в памяти смартфона

Многие пользователи смартфонов сталкиваются с проблемой нехватки памяти на устройстве. Однако зачастую большая часть данных, занимающих место, представляет собой «мусор», который можно легко удалить. Вот несколько шагов, которые помогут вам очистить память смартфона, написал сайт «7Дней» .

1. Очистите папку «Загрузки». В ней могут накапливаться старые PDF-файлы, забытые APK-инсталляторы, просроченные скриншоты и дубликаты фотографий документов. Уделите всего 3 минуты в месяц, чтобы удалить ненужные файлы, а важные перенести в облако или на компьютер.

2. Удалите кэш приложений. Кэш ускоряет работу программ, но не умеет самоочищаться. Зайдите в «Настройки» → «Приложения» → «Хранилище» и очистите кэш у основных «пожирателей» памяти. Данные не потеряются, а приложение обновится как новое.

3. Проверьте мессенджеры. В популярных мессенджерах по умолчанию скачиваются все фото, видео и голосовые сообщения. Настройте автоудаление кэша в Telegram или проверьте «Хранилище» в WhatsApp. Опустошайте корзину вручную.

4. Найдите приложения-призраки. Забытые утилиты для скринкастов, игр или QR-сканеров занимают место и расходуют ресурсы в фоне. Просмотрите список приложений: если не помните, когда открывали — удалите. Системные можно отключить, чтобы они не обновлялись.

5. Очистите SMS и журнал звонков. Тысячи старых сообщений от банков, сервисов и доставок нагружают систему. Оставьте только важное (коды, подтверждения), остальное сотрите.

6. Изучите категорию «другое» в хранилище. Это остатки от удаленных приложений, системный кэш и временные файлы. Стандартными средствами их не видно, но помогут приложения Files by Google (бесплатно) или SD Maid для продвинутых пользователей.

7. Уберите дубликаты в облаке.