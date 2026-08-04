В летний зной огурцы могут перестать плодоносить: завязи пропадают, а листья желтеют. Причина этого явления кроется в физиологии растения, пишет сайт «7Дней» .

Огурец любит тепло, но не жару. Идеальная температура для него — от 22 до 28 градусов. При температуре выше 35 градусов пыльца стерилизуется, и опыление не происходит. Перегрев почвы выше 30 градусов тоже вредит: всасывающая функция корней парализуется. Если ночи слишком душные (выше 22 градусов), растение не восстанавливается.

Ошибки полива усугубляют ситуацию. Ледяная вода из скважины шокирует корни. Дневной полив под палящим солнцем бесполезен — влага испаряется, а капли на листьях действуют как линзы. Редкий, но обильный полив создает стресс от пересыхания и заболачивания. Лучше поливать часто, теплой водой и строго под корень.

Чтобы помочь огурцам в жару, можно использовать несколько приемов: — Мульчирование слоем 8–10 см из травы или соломы сохраняет прохладу у корней и влагу. — Легкое затенение сеткой с 11 до 16 часов снижает температуру на 5–7 градусов. — Сбор плодов раз в 1–2 дня предотвращает «торможение» образования новых завязей. — Удаление желтых нижних листьев помогает избежать грибка. — В подкормках лучше сместить акцент с азота на калий и фосфор, внося их только по влажному грунту.