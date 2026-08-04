Сайт «7Дней»: для успешной зимовки молодых плодовых деревьев прищипывают концы их побегов

Август — напряженное время для садоводов и огородников. В этот период идет активная закладка будущего урожая наряду со сбором текущего. Эксперты перечислили ключевые задачи, которые необходимо выполнить на участке до конца месяца. Об этом написал сайт «7Дней» .

Сразу после сбора последних ягод необходимо обильно полить и подкормить фосфорно-калийными удобрениями смородину, крыжовник и малину. После уборки урожая крыжовника нужно обеспечить ему достаточный полив для закладки почек. У малины следует вырезать отплодоносившие стебли у самого основания и сжечь их. Важно также осмотреть молодую поросль и удалить ветки с галлами, где зимовали личинки стеблевой галлицы.

С появлением прохладных ночей опытные дачники советуют снимать урожай томатов, а ближе к концу месяца — баклажанов, перцев и физалиса. Если на кустах были замечены следы фитофтороза, плоды нужно выдержать в растворе марганцовки. Освободившиеся теплицы можно засеять редисом, салатом или укропом, а на открытых грядках высадить сидераты.

В конце августа цветную капусту аккуратно пересаживают из открытых грядок в теплицу. Большинство овощных культур полностью убирают с огорода, оставляя добирать массу только морковь и белокочанную капусту.

Для успешной зимовки молодых плодовых деревьев прищипывают концы их побегов и вносят фосфорно-калийные удобрения. Параллельно приводят в порядок многолетние цветники и убирают на хранение укрывную пленку.

В последней декаде месяца высаживают первую партию озимого чеснока на глубину 10–15 сантиметров. Чтобы уберечь дольки от загнивания, на дно лунки насыпают песок, кладут гранулу удобрения, устанавливают зубчик и снова присыпают его песком, после чего заравнивают грунт.