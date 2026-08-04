Сайт «7Дней»: для успешной зимовки молодых плодовых деревьев прищипывают концы их побегов
Август — напряженное время для садоводов и огородников. В этот период идет активная закладка будущего урожая наряду со сбором текущего. Эксперты перечислили ключевые задачи, которые необходимо выполнить на участке до конца месяца. Об этом написал сайт «7Дней».
Сразу после сбора последних ягод необходимо обильно полить и подкормить фосфорно-калийными удобрениями смородину, крыжовник и малину. После уборки урожая крыжовника нужно обеспечить ему достаточный полив для закладки почек. У малины следует вырезать отплодоносившие стебли у самого основания и сжечь их. Важно также осмотреть молодую поросль и удалить ветки с галлами, где зимовали личинки стеблевой галлицы.
С появлением прохладных ночей опытные дачники советуют снимать урожай томатов, а ближе к концу месяца — баклажанов, перцев и физалиса. Если на кустах были замечены следы фитофтороза, плоды нужно выдержать в растворе марганцовки. Освободившиеся теплицы можно засеять редисом, салатом или укропом, а на открытых грядках высадить сидераты.
В конце августа цветную капусту аккуратно пересаживают из открытых грядок в теплицу. Большинство овощных культур полностью убирают с огорода, оставляя добирать массу только морковь и белокочанную капусту.
Для успешной зимовки молодых плодовых деревьев прищипывают концы их побегов и вносят фосфорно-калийные удобрения. Параллельно приводят в порядок многолетние цветники и убирают на хранение укрывную пленку.
В последней декаде месяца высаживают первую партию озимого чеснока на глубину 10–15 сантиметров. Чтобы уберечь дольки от загнивания, на дно лунки насыпают песок, кладут гранулу удобрения, устанавливают зубчик и снова присыпают его песком, после чего заравнивают грунт.