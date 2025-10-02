Сайт «7Дней»: для экономии электроэнергии важно не забывать отключать зарядные устройства

Для обеспечения безопасности и экономии электроэнергии важно не забывать отключать некоторые бытовые приборы от сети перед выходом из дома. Это не только помогает избежать лишних трат, но и снижает риск возникновения пожара, написал сайт «7Дней» со ссылкой на автора канала «TehnObzor».

Особенно это касается мелких бытовых устройств, таких как кофемашины, микроволновые печи и тостеры. Хотя по отдельности они потребляют немного энергии, в совокупности могут создать значительную нагрузку на электросеть. Это, в свою очередь, ведет к увеличению счетов за электроэнергию.

Не менее важно отключать зарядные устройства для смартфонов, ночные лампы и телевизоры. Для удобства можно использовать умные розетки, которые позволяют управлять питанием дистанционно.

Также стоит обратить внимание на настройки режимов ожидания Wi-Fi роутеров, приставок и сетевых элементов. Если ожидается долгое отсутствие, лучше отключить и эти устройства, чтобы не тратить энергию впустую.