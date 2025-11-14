Сайт «7Дней»: блестящие аксессуары могут состарить женщину

Некоторые вещи возвращаются в моду, но не все, что хранится в наших шкатулках с 90-х, можно считать винтажным. Аксессуары играют важную роль в образе, и даже самый роскошный наряд может потерять привлекательность из-за неуместных деталей. Об этом написал сайт «7Дней» .

Броши, например, могут выглядеть устаревшими, если становятся центром внимания и вызывают ассоциации с пыльной витриной. Чтобы избежать этого, лучше заменить громоздкие броши на лаконичные минималистичные варианты и использовать их в неожиданных местах, позволяя им быть штрихом, а не фокусом.

Шарфы, завязанные под шеей, создают образ «женщины с платочком» и могут мгновенно старить. Лучше выбрать широкий драпирующийся шарф или носить его как платок на голову.

Блестящие аксессуары, такие как стразы и пластиковые «кристаллы», часто придают эффект дешевизны. Обратите внимание на матовые текстуры и лаконичные украшения. Сумки с множеством деталей также могут плохо повлиять на образ: выбирайте простые формы и качественные материалы.

Очки — мощный визуальный маркер. По словам стилиста Влада Красовского, лучше выбирать матовые и графичные формы, чтобы не погружать образ в ретро.