Садоводы раскрыли секрет хранения чеснока в стеклянных банках до весны

Многие садоводы сталкиваются с проблемой хранения чеснока. В холодильнике он может покрыться плесенью, в чулке — выглядеть неэстетично и не обеспечить нужную защиту. Существует простой способ хранения чеснока, который позволяет избежать этих проблем, сообщил URA.RU .

Для успешного хранения необходимы сухость и циркуляция воздуха, а не низкая температура. Метод предполагает использование чистых сухих стеклянных банок (от пол-литровых до трехлитровых). Головки укладывают целиком, оставляя пространство для воздуха, а горлышко закрывают марлей вместо герметичных крышек.

Перед закладкой чеснок обязательно просушивают под навесом 5–7 дней до состояния шуршащей шелухи. Для длительного хранения подходят только твердые головки без пятен и повреждений. Банки следует держать в темном сухом шкафу вдали от батарей. Каждые пару недель урожай нужно проверять, чтобы вовремя удалить испорченные экземпляры.