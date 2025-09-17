Садоводов призвали заменить навоз компостом для лучшего удобрения почвы

В современном садоводстве навоз постепенно теряет свою актуальность. Информацией о новых, более удобных и экологичных способах удобрения почвы поделились авторы Дзен-канала «Твоя дача», их слова привел сайт «7Дней.ru» .

По данным специалистов, компост — это достойная замена навозу. Его можно легко приготовить из растительных и кухонных отходов. Компост не имеет запаха, не привлекает мух и улучшает структуру почвы, ее плодородие. Подходит для большинства растений.

Минеральные удобрения в пакетиках растворяются в воде и быстро дают эффект при правильном применении. Они не перегревают и не пересушивают почву, что делает их удобными и точными в дозировке.

Биоудобрения основаны на микроорганизмах, которые разлагают органику и делают ее легко усваиваемой. Они безопасны для окружающей среды и предотвращают перегрузку почвы азотом, заключили эксперты.