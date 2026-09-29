Садоводам перечислили правила осенней обрезки многолетних растений

Сайт URA.RU перечислил правила осенней обрезки многолетников, которые помогут растениям успешно перезимовать и защитят цветник от болезней.

Проводить работы советуют в сухой ясный день при температуре 5–10 градусов тепла, обязательно обеззараживая лезвия секатора спиртом.

Полной срезки до пеньков в два-три сантиметра требуют травянистые пионы, метельчатые флоксы и астильбы. Кустовые розы и лаванду стригут частично: розы укорачивают под высоту укрытия (до 40–50 сантиметров), а побеги лаванды срезают на треть.

При этом вечнозеленые культуры (гейхеру, бадан, тимьян), декоративные злаки и почвопокровные растения скашивать под корень нельзя, поскольку плотная листва защищает почки от вымерзания. Также осенью кардинально не обрезают крупнолистную гортензию, которая цветет на прошлогодних побегах, — у нее удаляют только сухие соцветия.