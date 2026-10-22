Садоводам объяснили, как защитить яблони от мышей и зайцев зимой

С наступлением холодов мыши и зайцы повреждают кору молодых яблонь на дачах, и защитить деревья поможет только физический барьер, установленный до промерзания земли. Об этом пишет Ura.ru .

Главная ошибка дачников — считать побелку защитой от грызунов. Ее наносят в октябре, чтобы отражать мартовское солнце и предотвращать морозобоины, когда кора днем нагревается, а ночью резко замерзает. Для мышей и зайцев известь не преграда: она не горчит и не пахнет, поэтому обмазанный ствол грызут так же охотно, как и чистый.

Единственным надежным барьером остается металлическая сетка с ячейкой не более 1,5 см. Ее устанавливают свободно, оставляя зазор в два-три сантиметра между металлом и корой, чтобы лед не сдавливал ствол. Высота обвязки должна составлять 80 сантиметров от земли, а нижний край обязательно заглубляют в почву на 5 сантиметров, иначе мышь поднырнет под конструкцию. Сетку монтируют до устойчивых заморозков, пока грунт еще копается, а мульчу и опавшую листву отгребают от штамба на 30–40 сантиметров, лишая полевок зимнего укрытия.