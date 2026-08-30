Садоводам напомнили о срочных работах с пионами в сентябре

Садовод Сидельников: пионы нужно пересадить и подкормить при подготовке к зиме

Лето прошло, настало время позаботиться о пионах. Они активно наращивают корневую систему, чтобы подготовиться к зиме. Садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников рассказал 360.ru, что сделать для пышного цветения в следующем сезоне.

«Самое главное, чтобы он в зиму ушел с корнями. Для этого его нужно пересадить, разделить в конце августа — сентябре. Желательно в первой половине сентября. <…> В общем, поспешите с пионами», — сказал он.

Эти цветы не любят слишком высокую влажность, поэтому садовод посоветовал не сажать их в заболоченных местах. Для того, чтобы в будущем году наслаждаться цветами, Сидельников рекомендовал ввести подкормку.

О том, как обработать кусты пиона осенью, можно узнать в материале 360.ru.