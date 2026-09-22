Садоводам напомнили, что собирать капусту в Средней полосе России следует до конца октября

От времени уборки капусты зависит ее вкус и способность долго храниться. Если собрать урожай слишком рано, кочаны будут недостаточно плотными и сладкими. Если же задержаться с уборкой, капуста может растрескаться, и ее будет сложно сохранить, сообщил URA.RU .

В Средней полосе России белокочанную капусту обычно убирают до конца октября. Сроки уборки зависят от сорта и вегетационного периода.

Раннеспелые сорта и гибриды собирают в конце июня — июле, когда кочаны достигают технической спелости. Эти сорта не предназначены для длительного хранения, их используют сразу после сбора.

Среднеспелые сорта убирают в сентябре, а среднепоздние — в сентябре — октябре. Такие сорта подходят для засолки и могут храниться непродолжительное время.

Позднеспелые сорта собирают с середины октября до ноября, но важно успеть до устойчивых морозов ниже −5 градусов. Легкие заморозки до −3 градусов не навредят капусте, а наоборот, сделают кочаны слаще и сочнее. Однако при более низких температурах капуста теряет способность к длительному хранению.

При определении времени уборки следует учитывать не только календарные сроки, но и ряд признаков, указывающих на созревание капусты. Кочан должен быть твердым, плотным и тяжелым, не деформироваться и не продавливаться при сжатии. Мягкий кочан свидетельствует о том, что капуста либо еще не созрела, либо перезрела.