Садовод Воронова: в июле на даче можно посадить редис и зелень

В июле на дачном участке можно посеять зелень, а также посадить редис, дайкон и огурцы. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, укроп, салат, рукколу, шпинат, базилик нужно сеять каждые две недели весь сезон вне зависимости от месяца. После 20 июля сажают редис — раньше не стоит, поскольку из-за большого количества света он сразу начнет цвести.

Кроме того, в июле можно посадить огурцы, чтобы уже в сентябре получить урожай.

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