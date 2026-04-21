Садовод Воронова рекомендовала закаливать рассаду перед высадкой в грунт

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24» дала несколько советов по подготовке рассады к высадке в открытый грунт.

По словам специалиста, рассаду необходимо закаливать перед пересадкой. Для этого нужно ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где она стоит. Через пять дней можно увеличивать время проветривания до получаса. Когда температура на улице поднимется выше 12 градусов, рассаду можно выносить на балкон днем на два часа.

«Уже в мае можно везти растения на дачу до высадки, которая обычно происходит после 15-го числа. Держать все нужно на закрытой веранде», — отметила Воронова.

Эксперт не рекомендует оставлять рассаду в теплице, так как ночью в ней может быть так же холодно, как и на улице. Это может привести к гибели растений.

Воронова подчеркнула, что подкармливать растения до высадки не имеет смысла, так как это не влияет на их приживаемость и дальнейший рост. Однако опрыскивание рассады специальными иммуномодуляторами поможет активизировать защитные механизмы и повысить устойчивость к неблагоприятным факторам.

Также важно обильно полить растения за два-три часа до посадки и за три часа до перевозки на дачу. Это поможет им легче пережить стресс и прижиться в новых условиях.