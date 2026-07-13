Садовод Воронова рекомендовала высаживать огурцы, дайкон и редис в середине лета

Садовод Ольга Воронова из Союза садоводов России поделилась советами по посеву овощей в июле и августе. Она сообщила, что огурцы, дайкон и редис могут успешно вырасти, если посадить их в этот период. Об этом написала «Москва 24» .

Воронова отметила, что до осени можно каждые две недели собирать старую зелень и подсеивать новую. Например, салат, шпинат, кинзу, укроп и петрушку.

Эксперт посоветовала сеять редис после 15 июля, так как длинный световой день способствует развитию ботвы, а не корнеплода. В середине лета, когда светлое время суток пойдет на спад, такой проблемы не будет.

Также Воронова предложила повторно посадить огурцы, но урожай можно не получить, если конец сентября будет прохладным. Садовод поделилась способом: во время пасынкования огурцы можно поставить в банку с водой, а когда появятся корни — высадить в теплицу.

Около 20 июля — подходящее время для посева дайкона. Это единственный корнеплод, который рекомендуется сажать не весной, а в середине лета, чтобы к концу октября получить крупные и вкусные плоды.