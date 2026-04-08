Садовод Воронова рекомендовала вырастить на даче декоративный миндаль для красивого цветения весной

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Москве 24» , что на подмосковной даче можно с легкостью вырастить инжир, декоративный миндаль и рябину гранатную.

Рябина гранатная — неприхотливое и необычное дерево. Оно не требует особого места для высадки и ухода.

«В середине сентября на ней созревают кисти сладких, больших, темно-вишневых ягод», — отметила Воронова.

Для выращивания инжира в Подмосковье следует выбирать сорта, адаптированные для средней полосы. Полученное дерево будет похоже на куст с плодами, и для их сладости необходимо посадить саженец на солнечной стороне, а на зиму укрывать дерево нетканым материалом.

Также Ольга Воронова советует посадить на даче декоративный миндаль. Хотя урожая с него не будет, весной он будет невероятно красиво цвести, как сакура. Важно сажать дерево на светлом и возвышенном месте, чтобы не застаивалась вода.