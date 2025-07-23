Садовод Воронова рекомендовала обработать растения стимуляторами в сезон дождей

Для дачников ливни — настоящее бедствие. Они могут испортить не только внешний вид участка, но и урожай. Телеведущая и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с сайтом телеканала « Звезда » поделилась советами, как уберечь грядки от наводнения.

«Крупные кустарники, такие как спирея, ложатся на землю, а средние, такие как дельфиниумы, могут и вовсе сломаться. Страдает и урожай. Таким культурам, как кабачки или тыквы, ничего не угрожает. Любит воду и капуста. Но томаты, перцы и баклажаны рискуют заболеть фитофторой», — рассказала эксперт.

По ее словам, при обильных осадках необходимо позаботиться о дренаже участка. Еще один вариант — временные каркасы для растений из пленки, которые можно быстро накинуть в случае дождя.

Если участок был сильно затоплен, добавила специалист, рекомендуется обработать растения стимуляторами, такими как циркон или эпин. Это поможет поднять иммунитет растений и предотвратить гниение корней.