Садовод Воронова рекомендовала не откладывать обработку огорода от вредителей

Июнь считается наиболее активным периодом для вредителей на приусадебных участках. Чтобы сохранить урожай, дачникам следует заблаговременно обработать растения инсектицидами. Такое предупреждение сделала член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова, сообщил «ФедералПресс» .

Эксперт назвала основных вредителей, которые атакуют грядки в этот период: тлю, морковную и луковую мух, долгоносика, гусениц и капустную моль.

«Пока нет урожая, нужно разводить инсектициды (средства для борьбы с вредителями) и обрабатывать ими посадки», — отметила Воронова.

По словам специалиста, откладывать обработку не стоит, так как уже появились муравьи, которые разносят тлю, а также долгоносики и гусеницы.