Садовод Воронова рассказала, что осенью в квартире можно выращивать зелень и томаты

Осенью в домашних условиях можно вырастить зелень, микрозелень, томаты, перцы и огурцы. О этом «Москве 24» сообщила Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России.

По ее словам, прекрасно зарекомендовали себя такие растения, как салат, шпинат, руккола и укроп, которые можно употреблять в свежем виде или добавлять в различные блюда.

Для успешного роста огурцам, томатам и перцам требуется достаточное количество света, поэтому она порекомендовала использовать специальные лампы для растений.

Начать следует с посева семян в небольшие горшки, как обычно делают для рассады. Когда растения достигнут необходимого размера, их следует пересадить в горшки объемом около пяти литров.