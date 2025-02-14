Садовод Воронова: при подготовке дачи к весне нужно проверить электропроводку

Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, дала рекомендации по подготовке дачи к весне. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист посоветовала осмотреть все постройки и заборы на предмет повреждений для составления плана необходимых работ. Затем нужно уделить внимание садовому инвентарю и удобрениям, чтобы пополнить запасы, если требуется.

«Самое главное — проверить электрику. В этом году у многих с ней проблемы: зимой были сильные ветра, и в некоторых местах даже срывало провода», — предупредила Воронова.

Она также предостерегла от проверки воды на даче из-за сильных морозов. Включение водоснабжения может повредить систему, добавил MK.Ru.