Садовод Воронова: при подготовке дачи к весне нужно проверить электропроводку

Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, дала рекомендации по подготовке дачи к весне. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала осмотреть все постройки и заборы на предмет повреждений для составления плана необходимых работ. Затем нужно уделить внимание садовому инвентарю и удобрениям, чтобы пополнить запасы, если требуется.
«Самое главное — проверить электрику. В этом году у многих с ней проблемы: зимой были сильные ветра, и в некоторых местах даже срывало провода», — предупредила Воронова.
Она также предостерегла от проверки воды на даче из-за сильных морозов. Включение водоснабжения может повредить систему, добавил MK.Ru.
Разлив сточных вод устранили в Звенигороде
Содержание дворов на улице Горького проверили в Лосино-Петровском
Выездной прием прошел для сотрудников санатория Минздрава в Лосино-Петровском
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью участника СВО
ВСУ убивали жителей Курской области за поддержку армии России
Тренировка по безопасности прошла на автовокзале в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте