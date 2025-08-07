Садовод Воронова предложила посадить в августе пионы и дельфиниум

Август — подходящая пора для посадки и пересадки многолетних растений. В этот период можно как разнообразить сад новыми видами, так и омолодить уже имеющиеся. Об этом рассказала член Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, последний месяц лета идеально подходит для высадки пионов, дельфиниумов, дицентры, нивяника и прочих многолетних цветов.

«Все эти растения за оставшееся до холодов время успевают укорениться и спокойно перезимовать», — пояснила специалист.

Она также посоветовала пересаживать многолетники, которые растут на одном месте более семи лет, чтобы они не утратили свою силу. Воронова предложила заняться этим после 15 августа, добавил MK.Ru.