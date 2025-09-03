Садовод Воронова посоветовала заняться удобрением плодовых культур в сентябре
Член Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik, какие работы стоит провести дачникам в сентябре.
Как пояснила эксперт, в начале осени нужно собрать урожай и подготовить участок к холодам.
«Сейчас, где-то до 15 сентября, мы должны убрать все, включая корнеплоды, картофель, морковь, яблоки», — отметила специалист.
Также она посоветовала начать сезонное удобрение плодовых культур. Процедуру стоит начинать примерно через неделю после сбора урожая. Садовод рекомендовала использовать фосфорно-калийные препараты.