Садовод Воронова посоветовала заняться удобрением плодовых культур в сентябре

Член Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , какие работы стоит провести дачникам в сентябре.

Как пояснила эксперт, в начале осени нужно собрать урожай и подготовить участок к холодам.

«Сейчас, где-то до 15 сентября, мы должны убрать все, включая корнеплоды, картофель, морковь, яблоки», — отметила специалист.

Также она посоветовала начать сезонное удобрение плодовых культур. Процедуру стоит начинать примерно через неделю после сбора урожая. Садовод рекомендовала использовать фосфорно-калийные препараты.