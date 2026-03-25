Садовод Воронова посоветовала обновить верхний слой грунта в теплице перед летним сезоном
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась советами по подготовке теплицы к новому сезону. Она предложила провести дезинфекцию и обновить верхний слой грунта, сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала занести снег в теплицу плотным слоем, чтобы насытить почву влагой. Сам парник необходимо тщательно вымыть мыльным раствором изнутри и снаружи для улучшения светопропускания.
«Еще рекомендую каждые три года обновлять верхний слой почвы», — отметила садовод.
По ее словам, такой подход необходим, так как посадки истощают землю, забирая из нее питательные вещества. Кроме того, ухудшается структура почвы.