Садовод Воронова посоветовала обновить верхний слой грунта в теплице перед летним сезоном

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась советами по подготовке теплицы к новому сезону. Она предложила провести дезинфекцию и обновить верхний слой грунта, сообщила «Москва 24» .

Специалист посоветовала занести снег в теплицу плотным слоем, чтобы насытить почву влагой. Сам парник необходимо тщательно вымыть мыльным раствором изнутри и снаружи для улучшения светопропускания.

«Еще рекомендую каждые три года обновлять верхний слой почвы», — отметила садовод.

По ее словам, такой подход необходим, так как посадки истощают землю, забирая из нее питательные вещества. Кроме того, ухудшается структура почвы.