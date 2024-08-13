Садовод Воронова посоветовала хранить кабачки в темном и прохладном месте
Классические кабачки с твердой кожурой могут пролежать даже до марта. Важно организовать правильные условия хранения, рассказала эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».
Она посоветовала убрать овощи в темное, прохладное и сухое место. Важно не допустить попадания на плоды яркого солнечного света.
По мнению специалиста, лучший способ хранения кабачков — заморозка. В таком виде они максимально долго остаются вкусными. Необходимо выбирать свежие овощи без признаков гнили, напомнила Воронова.
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