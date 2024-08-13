Садовод Воронова посоветовала хранить кабачки в темном и прохладном месте

Классические кабачки с твердой кожурой могут пролежать даже до марта. Важно организовать правильные условия хранения, рассказала эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала убрать овощи в темное, прохладное и сухое место. Важно не допустить попадания на плоды яркого солнечного света.

По мнению специалиста, лучший способ хранения кабачков — заморозка. В таком виде они максимально долго остаются вкусными. Необходимо выбирать свежие овощи без признаков гнили, напомнила Воронова.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте