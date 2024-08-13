Садовод Воронова посоветовала хранить кабачки в темном и прохладном месте

Классические кабачки с твердой кожурой могут пролежать даже до марта. Важно организовать правильные условия хранения, рассказала эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова в беседе с « Москвой 24 ».

Она посоветовала убрать овощи в темное, прохладное и сухое место. Важно не допустить попадания на плоды яркого солнечного света.

По мнению специалиста, лучший способ хранения кабачков — заморозка. В таком виде они максимально долго остаются вкусными. Необходимо выбирать свежие овощи без признаков гнили, напомнила Воронова.