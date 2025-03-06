Садовод Воронова назвала частый полив растений распространенной ошибкой

Выращивание рассады может сопровождаться рядом распространенных ошибок, таких как использование слишком маленьких емкостей, чрезмерный полив и отсутствие дополнительного освещения. Об этом сообщила Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, в беседе с «Москвой 24».
Специалист рекомендовала избегать больших горшков и предложила альтернативу в виде обрезанных пакетов молока, которые хорошо подходят для посадки.
«А вот выращивание рассады в ореховых скорлупках и подобных крошечных емкостях ни к чему хорошему не приводит — там очень мало ресурсов для растения», — предупредила садовод.
Она также обратила внимание на важность правильного полива. Увлажнять почву достаточно каждые три-четыре дня, но делать это нужно осторожно, используя лейку с узким носиком или большой шприц без иглы, добавил MK.Ru.
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