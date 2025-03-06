Садовод Воронова назвала частый полив растений распространенной ошибкой

Выращивание рассады может сопровождаться рядом распространенных ошибок, таких как использование слишком маленьких емкостей, чрезмерный полив и отсутствие дополнительного освещения. Об этом сообщила Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист рекомендовала избегать больших горшков и предложила альтернативу в виде обрезанных пакетов молока, которые хорошо подходят для посадки.

«А вот выращивание рассады в ореховых скорлупках и подобных крошечных емкостях ни к чему хорошему не приводит — там очень мало ресурсов для растения», — предупредила садовод.

Она также обратила внимание на важность правильного полива. Увлажнять почву достаточно каждые три-четыре дня, но делать это нужно осторожно, используя лейку с узким носиком или большой шприц без иглы, добавил MK.Ru.