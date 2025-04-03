Садовод Воронова: апрельские заморозки не повредят посадки в столичном регионе

Член Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с « Москвой 24 » сообщила, что ожидаемые апрельские заморозки в столичном регионе не причинят вреда растениям.

По словам эксперта, плодовым деревьям похолодание не угрожает, потому что их почки еще не раскрылись. А вот теплолюбивые растения лучше спрятать под укрывным материалом, чтобы избежать обледенения.

«Из земли пока появились только луковичные растения — тюльпаны, крокусы, например. Они могут выдержать морозы и до -7 градусов», — пояснила специалист.

Рассаду же, отметила Воронова, уберегут от переохлаждения солнечный свет и отопление в домах, которое пока продолжает работать, добавил RT.