Садовод Туманов рассказал, что коричнево-мраморный клоп может уничтожить до 70% урожая

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с ИА НСН сообщил о серьезной угрозе для сельского хозяйства, которую представляет коричнево-мраморный клоп. Эксперт подчеркнул, что данный вредитель способен уничтожить до 70% урожая, однако бороться с ним необходимо превентивными методами.

Эксперт пояснил, что в последние годы численность этого инвазивного вида из Восточной Азии резко выросла: если в начале 2020-х годов он был редкостью, то сейчас его популяция увеличилась в разы и насекомое полностью адаптировалось к климату Подмосковья. Вредитель атакует практически все плодовые, овощные и бахчевые культуры, а также ягодники и виноград, нанося ущерб, который ранее оценивался от 1,7 до 11,4 миллиарда рублей в год по стране.

Главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин добавил, что рост численности может быть связан с мутацией насекомых на российской территории, так как их генетика меняется в новых условиях. Биологически это связано с тем, что у вредителя в России пока нет естественных врагов — хищных клопов или паразитических мух-наездников, которые сдерживали бы популяцию в естественном ареале.

При этом борьба с вредителем возможна только превентивно: на частных участках можно применять инсектициды, но какие-либо меры на региональном уровне возможны лишь после проведения научных исследований.