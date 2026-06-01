Садовод Туманов призвал в июне активнее бороться с сорняками для богатого урожая

У каждого дачника свои заботы, которые зависят от выращиваемых культур. Однако можно выделить общие рекомендации для огородников, особенно для тех, кто посещает грядки только по выходным. Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов поделился с aif.ru такими советами.

Туманов отметил, что сейчас самое главное — активно бороться с сорняками, пока они не успели укорениться и дать семена.

«Кто это делает в середине весны и начале лета, тот меньше с ними мучается во второй его половине», — привел слова эксперта сайт KP.RU.

После прополки грядок рекомендуется разрыхлить почву. Это поможет растениям получать больше влаги.

«Если дождь выпадет на почву, которую не разрыхлили, образуется корочка. Она самый лучший природный испаритель, вся влага с такой грядки улетучится в воздух. А если эту корочку разрыхлить, то вода останется в почве, и растения будут расти лучше», — пояснил специалист.

В последнее время погода в столичном регионе достаточно дождливая, однако в течение июня ситуация может измениться. В случае засухи Андрей Туманов посоветовал не лениться и регулярно поливать свои насаждения.

Весна и начало лета — это фаза активного роста всех культур. Важно не забывать подкармливать грядки удобрениями по мере необходимости.

«Первая половина лета — это время азотных или комплексных удобрений, которые содержат азот, фосфор и калий, но с упором на первое. Азот — самый главный строительный материал, из которого формируются листья и побеги, именно сейчас он расходуется больше всего», — посоветовал Туманов.

После окончания периода цветения нужно обратить особое внимание на усыхающие ветки плодовых деревьев, особенно вишни, алычи и сливы.

«Если после цветения ветка засохла, то, как правило, это проявление монилиоза — грибного заболевания, поражающего и ветви, и плоды. Любую усохшую ветку нужно немедленно вырезать и сжечь. Зараженную часть не спасти, а так она не будет распространять споры. В саду не должно быть ничего гнилого или сухого — только так можно уменьшить количество болезней», — заключил специалист.