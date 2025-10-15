Садовод Туманов предложил сажать поздней осенью морковь и свеклу

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с NEWS.ru поделился секретами подзимнего посева.

Специалист отметил, что существуют специальные сорта моркови и свеклы для посадки поздней осенью.

«На упаковке с семенами обычно указывается: „Морковь для посева под зиму“ или „Свекла, можно посадить под зиму“», — пояснил эксперт.

Также садовод дал совет по уходу за посаженным чесноком в условиях сильных морозов без снега: грядку следует утеплять самостоятельно, используя мульчу или старую ботву. Важно сажать растение в местах, где не застаивается вода.