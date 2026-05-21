Садовод Туманов предложил использовать золу для борьбы со слизнями на участке

Леопардовые слизни представляют такую же угрозу для садоводов, как и другие виды. Однако существует множество эффективных способов борьбы с ними, рассказал в интервью ИА НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, среди проверенных методов борьбы с этими вредителями — уничтожение сорняков.

«Слизни любят, когда все заросло сорняками, поэтому борьба с сорняками — это параллельно борьба со слизнями. Нужно лишить их кормовой базы», — объяснил специалист.

Он также предложил использовать золу: проползая по ней, вредители теряют слизь и погибают. Можно делать защитные дорожки из золы вокруг растений.