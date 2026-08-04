Садовод Туманов посоветовал закрывать урожай от птиц сетками

Наибольший ущерб садам наносят дрозды-рябинники, рассказал Туманов. Они едят рябину, иргу, другие ягоды, а также яблоки и груши. Птицы живут колониями и отправляют разведчиков искать созревшие плоды.

«Живут дрозды колониями, а следить за садами дачников отправляют разведчиков. Те спокойно сидят на проводах, а как только увидят, что урожай созрел, свистят, созывая „на обед“ всю стаю. В итоге на деревьях очень быстро может ничего не остаться», — отметил эксперт.

Туманов пояснил, что ленточки и другие пугала могут отпугнуть воробьев, но дрозды быстро привыкают к ним. Биоакустические отпугиватели со звуками хищных птиц также неэффективны. Эксперт посоветовал использовать специальные сетки с пометкой «от птиц» или строительные.

Бороться с осами Туманов не рекомендовал: они уничтожают садовых вредителей. Здоровые плоды осы не прокусывают, а питаются только треснувшими или расклеванными птицами фруктами.